Трупы, нарушители, бытовые ссоры. Одна ночь с экипажем патрульной милиции

Как известно, образ сотрудника правоохранительных органов в Кыргызстане вызывает больше негатива, чем уважения — их критикуют и над ними много шутят. Но когда происходит что-то противоправное, первым делом обращаемся в милицию.

Журналист 24.kg отработал ночную смену с экипажем управления Патрульной службы милиции Бишкека и убедился, насколько труд стражей порядка сложный и опасный.

Двенадцатичасовая смена

«Перед началом смены служебную машину нужно освежить», — вводят меня в тонкости своей работы инспекторы Эрлан Кабылбеков и Абай Нурмухамедов.

С ними мне предстоит отработать двенадцатичасовую ночную смену — с 20.00 до 8.00. Всю ночь экипаж беспрерывно патрулирует закрепленный за ним квадрат в столице. Нам достался один из участков в Свердловском районе. Всего в районе охранять порядок и пресекать нарушения этой ночью будут 10 патрульных машин.

Фото 24.kg. Перед сменой служебную машину нужно помыть

20 литров

10 литров

Работа в милиции требует максимальной психологической и физической подготовки. Эрлан Кабылбеков

В 20.02 отправляемся на автомойку. Инспекторы за свой счет помыли служебную машину. Деньги на это им не выделяют. Горюче-смазочными материалами каждый экипаж обеспечивает руководство. Милиционерам выдают талоны набензина. В среднем за одну смену сжигаетсятоплива.

Это не первое его дежурство. Говорит, за все время работы в патрульной милиции видел всякое.

Борьба соседей

В 20.55 в дежурную часть милиции поступает звонок от жительницы улицы Суюмбаева. Девушка просит принять меры в отношении соседки, которая ударила ее. Через восемь минут милиционеры на месте.

Фото 24.kg. Приехали на вызов по улице Суюмбаева

Потерпевшая рассказала, что ее затопила соседка с 9-го этажа. Когда заявительница попыталась разобраться и поднялась к ней, та, нецензурно выражаясь, хлопнула дверью и задела лицо девушки.

Фото 24.kg. Приехали на вызов по улице Суюмбаева

У медали две стороны. Женщина, на которую пожаловались, говорит, что ее соседка неадекватная и тоже ударила ее по голове.

Фото 24.kg. Инспекторы составляют рапорт

В 21.27 обеих участниц бытового конфликта привезли в УВД Свердловского района. Милиционеры написали рапорт, подробно изложив произошедшее, оставили дело дознавателю и продолжили патрулировать свой участок.

Два раза в день экипаж отчитывается у старшего инспектора о текущей обстановке на своем участке.

Обязанность патрульных — предотвратить конфликт или, если он уже произошел, доставить нарушителей в отделение и передать дознавателю.

Труп неопознанной женщины

Примерно в 22.15 поступает вызов от жителя проспекта Жибек Жолу. Он рассказал, что возле здания УВД Аламединского района без сознания лежит женщина.

Сотрудники скорой помощи уже на месте. Медики констатировали смерть 30-35 летней женщины азиатской внешности. Она умерла своей смертью, на ее теле не нашли повреждений.

Фото 24.kg. Труп неопознанной женщины

Очевидцы рассказали, что несколько раз видели умершую, спящей на картонных коробках недалеко от места происшествия. Причину смерти теперь будут устанавливать судмедэксперты. Они прибыли на место через 20 минут после того, как сотрудники Патрульной службы милиции позвонили им.

«На самом деле этот район тихий, здесь нечасто происходит подобное, а звонков в дежурную часть от местных почти не поступает. А вот на центральных улицах у наших коллег вообще нет свободного времени. Постоянно что-то происходит», — говорит Абай Нурмухамедов.

Я не согласен с протоколом

Помимо бытовых конфликтов и происшествий, сотрудники УПСМ следят и за порядком на дорогах. Но теперь они не стоят на месте, вылавливая нарушителей правил дорожного движения, а ездят по городу, патрулируя улицы.

По словам инспекторов, возмущенных и агрессивных водителей-нарушителей очень много. В 00.45 на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева останавливаем водителя Nissan Primera — он пересек двойную сплошную. Оказалось, что мужчина управлял машиной без водительских прав и не смог предоставить документ о регистрации авто. Патрульные принимают решение поставить транспортное средство на штрафстоянку.

Главное — не вестись на провокации. Многие нарушители только и добиваются того, чтобы вступить в конфликт, а потом еще и обвинить нас во всех грехах. Эрлан Кабылбеков

Прибыв на место, встречаем некоего мужчину. Это друг задержанного нарушителя. Он пьян, ведет себя агрессивно и в очень грубой форме пытается что-то объяснить патрульным. Но закон для всех един — составлен протокол за управление машиной без документов.

Пользуясь ситуацией

Инспекторы отмечают, что нарушать правила дорожного движения стали чаще. Отговорки у многих водителей похожи: «спешим в больницу», «срочно нужно в аптеку».

Фото 24.kg. Инспекторы управления Патрульной службы милиции Бишкека

Милиционеры признаются, что некоторые просто пользуются нынешней ситуацией и хотят избежать штрафов за проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной и другие нарушения.

Мы идем на уступки тем, кто действительно торопится в больницу. Сегодняшняя ситуация показывает, что от одной минуты, и даже секунды, может зависеть чья-то жизнь. Эрлан Кабылбеков

В районе Аламединского рынка останавливаем Lexus: водитель проехал на красный свет. «Я не нарушал, мы очень торопимся в больницу, супруге плохо», — уверяет мужчина.

Фото 24.kg. Водитель Lexus заверил, что спешит отвезти супругу в больницу

В салоне действительно сидит женщина, но без явных признаков заболевания и осложнений. Инспекторы пошли на уступки, возможно, пациентке действительно нужна срочная помощь.

«Почему, — спрашиваю, — вы патрулируете город, если в Бишкеке работает система «Безопасный город», и камеры должны фиксировать нарушения?».

Фото 24.kg. Инспектор составляет протокол о нарушении

«Видеонаблюдение установлено не везде и полностью Бишкек не охватывает. Поэтому на линии выходят инспекторы УПСМ, чтобы было меньше нарушений и аварий. Наша цель — профилактика», — отвечают сотрудники УПСМ.

СИЗ и надбавки выдают

Патрульные работают в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно на построении выдают комплект СИЗ: одноразовые маски, перчатки и антисептики.

«Но, если вдруг появляется нужда поменять СИЗ, мы сами докупаем. Можем себе позволить это», — отмечают правоохранители.

Сотрудникам милиции, МВД, МЧС и Вооруженных сил, работавшим во время ЧП, по закону обязаны выплатить компенсации. Спустя три месяца, 25 июня, премьер-министр Кубатбек Боронов все-таки подписал распоряжение о надбавках силовикам.

Эрлан Кабылбеков отметил, что надбавки им действительно выплатили.

Было время, что с выплатами затягивали. Но уже мы все получили обещанные надбавки к зарплате, не скажу сколько, но получили. Эрлан Кабылбеков

У инспекторов УПСМ один выходной в неделю. Сегодня в штате управления работают 682 сотрудника, включая центральный аппарат. На патрулирование Бишкека каждый день выходят 390 инспекторов.