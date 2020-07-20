Трупы, нарушители, бытовые ссоры. Одна ночь с экипажем патрульной милиции

Как известно, образ сотрудника правоохранительных органов в Кыргызстане вызывает больше негатива, чем уважения — их критикуют и над ними много шутят. Но когда происходит что-то противоправное, первым делом обращаемся в милицию.
Журналист 24.kg отработал ночную смену с экипажем управления Патрульной службы милиции Бишкека и убедился, насколько труд стражей порядка сложный и опасный.
Двенадцатичасовая смена«Перед началом смены служебную машину нужно освежить», — вводят меня в тонкости своей работы инспекторы Эрлан Кабылбеков и Абай Нурмухамедов.
С ними мне предстоит отработать двенадцатичасовую ночную смену — с 20.00 до 8.00. Всю ночь экипаж беспрерывно патрулирует закрепленный за ним квадрат в столице. Нам достался один из участков в Свердловском районе. Всего в районе охранять порядок и пресекать нарушения этой ночью будут 10 патрульных машин.
Работа в милиции требует максимальной психологической и физической подготовки.Эрлан Кабылбеков
Это не первое его дежурство. Говорит, за все время работы в патрульной милиции видел всякое.
Борьба соседей
В 20.55 в дежурную часть милиции поступает звонок от жительницы улицы Суюмбаева. Девушка просит принять меры в отношении соседки, которая ударила ее. Через восемь минут милиционеры на месте.
В 21.27 обеих участниц бытового конфликта привезли в УВД Свердловского района. Милиционеры написали рапорт, подробно изложив произошедшее, оставили дело дознавателю и продолжили патрулировать свой участок.
Обязанность патрульных — предотвратить конфликт или, если он уже произошел, доставить нарушителей в отделение и передать дознавателю.
Труп неопознанной женщины
Примерно в 22.15 поступает вызов от жителя проспекта Жибек Жолу. Он рассказал, что возле здания УВД Аламединского района без сознания лежит женщина.
Сотрудники скорой помощи уже на месте. Медики констатировали смерть 30-35 летней женщины азиатской внешности. Она умерла своей смертью, на ее теле не нашли повреждений.
«На самом деле этот район тихий, здесь нечасто происходит подобное, а звонков в дежурную часть от местных почти не поступает. А вот на центральных улицах у наших коллег вообще нет свободного времени. Постоянно что-то происходит», — говорит Абай Нурмухамедов.
Я не согласен с протоколом
Помимо бытовых конфликтов и происшествий, сотрудники УПСМ следят и за порядком на дорогах. Но теперь они не стоят на месте, вылавливая нарушителей правил дорожного движения, а ездят по городу, патрулируя улицы.
По словам инспекторов, возмущенных и агрессивных водителей-нарушителей очень много. В 00.45 на пересечении проспекта Чуй и улицы Суюмбаева останавливаем водителя Nissan Primera — он пересек двойную сплошную. Оказалось, что мужчина управлял машиной без водительских прав и не смог предоставить документ о регистрации авто. Патрульные принимают решение поставить транспортное средство на штрафстоянку.
Главное — не вестись на провокации. Многие нарушители только и добиваются того, чтобы вступить в конфликт, а потом еще и обвинить нас во всех грехах.Эрлан Кабылбеков
Пользуясь ситуацией
Инспекторы отмечают, что нарушать правила дорожного движения стали чаще. Отговорки у многих водителей похожи: «спешим в больницу», «срочно нужно в аптеку».
Милиционеры признаются, что некоторые просто пользуются нынешней ситуацией и хотят избежать штрафов за проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной и другие нарушения.
Мы идем на уступки тем, кто действительно торопится в больницу. Сегодняшняя ситуация показывает, что от одной минуты, и даже секунды, может зависеть чья-то жизнь.Эрлан Кабылбеков
В районе Аламединского рынка останавливаем Lexus: водитель проехал на красный свет. «Я не нарушал, мы очень торопимся в больницу, супруге плохо», — уверяет мужчина.
В салоне действительно сидит женщина, но без явных признаков заболевания и осложнений. Инспекторы пошли на уступки, возможно, пациентке действительно нужна срочная помощь.
«Почему, — спрашиваю, — вы патрулируете город, если в Бишкеке работает система «Безопасный город», и камеры должны фиксировать нарушения?».
СИЗ и надбавки выдают
Патрульные работают в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно на построении выдают комплект СИЗ: одноразовые маски, перчатки и антисептики.
Сотрудникам милиции, МВД, МЧС и Вооруженных сил, работавшим во время ЧП, по закону обязаны выплатить компенсации. Спустя три месяца, 25 июня, премьер-министр Кубатбек Боронов все-таки подписал распоряжение о надбавках силовикам.
Эрлан Кабылбеков отметил, что надбавки им действительно выплатили.
Было время, что с выплатами затягивали. Но уже мы все получили обещанные надбавки к зарплате, не скажу сколько, но получили.Эрлан Кабылбеков
У инспекторов УПСМ один выходной в неделю. Сегодня в штате управления работают 682 сотрудника, включая центральный аппарат. На патрулирование Бишкека каждый день выходят 390 инспекторов.