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Общество

Кыргызстан вошел в тройку самых дешевых стран для жизни

Кыргызстан оказался в тройке стран, где самый низкий уровень стоимости жизни. Рейтинг представило исследовательское агентство Numbeo.

При его составлении учитывалась стоимость товаров и услуг в различных странах, включая аренду жилья, коммунальные услуги, еду, одежду, транспорт и отдых. Цифры сравнивались с уровнем жизни в Нью-Йорке (США). В рейтинг вошли 135 государств. Он составлен таким образом, что в странах первой десятки жить дороже всего, а последней — дешевле.

КР оказалась на 133-м месте. Ниже, чем здесь, стоимость жизни только в Индии (134-е место) и Пакистане (135-е).

Среди ближайших соседей и партнеров по Евразийскому экономическому союзу Узбекистан оказался на 130-м месте, Казахстан — на 116-м, Беларусь — на 112-м, Россия — на 107-м и Армения — на 106-м. Таджикистан в рейтинге не представлен.

Самыми дорогими государствами для жизни оказались Бермудские острова, Швейцария, Норвегия, Исландия и Япония.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159721/
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