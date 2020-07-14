Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР

Известная ведущая Ассоль Молдокматова распространила в социальных сетях свое обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь нашей стране. Она заявила, что в Кыргызстане гуманитарная катастрофа. Пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева прокомментировала инициативу.

«В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 26 июня и 3 июля, на прошлой неделе в Кыргызстан с визитом прибыла делегация Роспотребнадзора с целью изучения эпидемиологической ситуации в нашей стране и оказания возможного содействия. Были проведены соответствующие консультации с Минздравом КР, а также российские специалисты посетили медицинские учреждения Кыргызстана. Делегация в качестве гумпомощи также передала 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19», — проинформировала Толгонай Стамалиева.

Пресс-секретарь главы государства отметила, что по поручению Сооронбая Жээнбекова правительством ведутся переговоры с российской стороной по поставкам в Кыргызстан медикаментов и медицинского оборудования.

«Соответствующий список потребностей был составлен Минздравом. Вместе с запросом о предоставлении гуманитарной помощи в начале июля он был передан по дипломатическим каналам российской стороне. Думаем, что в самое ближайшее время необходимая помощь поступит в Кыргызстан», — резюмировала Толгонай Стамалиева.