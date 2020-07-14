20:33
USD 77.70
EUR 87.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР

Известная ведущая Ассоль Молдокматова распространила в социальных сетях свое обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь нашей стране. Она заявила, что в Кыргызстане гуманитарная катастрофа. Пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева прокомментировала инициативу.

«В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонных разговоров президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 26 июня и 3 июля, на прошлой неделе в Кыргызстан с визитом прибыла делегация Роспотребнадзора с целью изучения эпидемиологической ситуации в нашей стране и оказания возможного содействия. Были проведены соответствующие консультации с Минздравом КР, а также российские специалисты посетили медицинские учреждения Кыргызстана. Делегация в качестве гумпомощи также передала 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19», — проинформировала Толгонай Стамалиева.

Пресс-секретарь главы государства отметила, что по поручению Сооронбая Жээнбекова правительством ведутся переговоры с российской стороной по поставкам в Кыргызстан медикаментов и медицинского оборудования.

«Соответствующий список потребностей был составлен Минздравом. Вместе с запросом о предоставлении гуманитарной помощи в начале июля он был передан по дипломатическим каналам российской стороне. Думаем, что в самое ближайшее время необходимая помощь поступит в Кыргызстан», — резюмировала Толгонай Стамалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159460/
просмотров: 2243
Версия для печати
Материалы по теме
Президент выступил с обращением. Пресс-служба удалила из канала YouTube видео
Турция передаст Кыргызстану аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы
Узбекистан передал Кыргызстану кислородные концентраторы
В мэрии Бишкека напомнили, куда можно обратиться за получением помощи
Рамзан Кадыров подарил Ассоль Молдокматовой бриллианты. Ведущая похвасталась
Ассоль Молдокматова снова организовала концерт на балконе. Соседи недовольны
Давно пора принять Аскара Акаева в Кыргызстан, считает Ассоль Молдокматова
Толгонай Стамалиеву назначили пресс-секретарем президента
Толгонай Стамалиева о том, почему в 2020 году в приоритете поддержка детей
Ассоль Молдокматованын айкелин Бишкекке орнотуу сунушталды
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Выборы-2020. Какая из&nbsp;зарегистрированных партий самая известная? Опрос Выборы-2020. Какая из зарегистрированных партий самая известная? Опрос
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
Бизнес
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
&laquo;Газпромнефть&raquo; дарит участникам программы лояльности золотой статус в&nbsp;июле «Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
14 июля, вторник
20:19
В Чон-Алайском районе пять дней не будет света. Местные жители возмущены В Чон-Алайском районе пять дней не будет света. Местные...
20:03
Антисанитария. Возле РОВД в Бишкеке не убирают мусор
20:02
Идет дезориентация больных. Чиновники со специалистами обсудили ситуацию
19:51
Ассоль Молдокматова обратилась к Путину. Комментарий пресс-секретаря главы КР
19:45
Выборы-2020. Сагынбек Абдрахманов намеревается судиться с ЦИК