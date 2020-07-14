Сорок тысяч упаковок лекарств ожидают в Кыргызстане. Но этого все равно мало

В ближайшее время в Кыргызстан поступит еще более 40 тысяч упаковок нужных лекарств. Об этом сообщает медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова со ссылкой на департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава.

По ее словам, на основе пересмотренного клинического руководства по лечению COVID-19 и пневмонии составлен основной список из 56 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения без лекарственных форм и дозировок.

Самыми жизненно важными признаны восемь препаратов, среди них антикоагулянты и антиагреганты, по которым отслеживаются данные назначений, сделанные врачами, и которые ищут сами граждане.

Елена Баялинова отмечает, что по этим лекарствам проводится ежедневный анализ — ожидаемые поставки, кто и когда их завозит. Нехватку препаратов она связывает с задержкой груза на казахско-узбекской границе на 20 дней.