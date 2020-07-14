Сорок тысяч упаковок лекарств ожидают в Кыргызстане. Но этого все равно мало

В ближайшее время в Кыргызстан поступит еще более 40 тысяч упаковок нужных лекарств. Об этом сообщает медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова со ссылкой на департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава.
По ее словам, на основе пересмотренного клинического руководства по лечению COVID-19 и пневмонии составлен основной список из 56 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения без лекарственных форм и дозировок.
Самыми жизненно важными признаны восемь препаратов, среди них антикоагулянты и антиагреганты, по которым отслеживаются данные назначений, сделанные врачами, и которые ищут сами граждане.
Елена Баялинова отмечает, что по этим лекарствам проводится ежедневный анализ — ожидаемые поставки, кто и когда их завозит. Нехватку препаратов она связывает с задержкой груза на казахско-узбекской границе на 20 дней.
Поступление 40 тысяч упаковок антикоагулянтов — все равно недостаточное количество.
«Фармацевтические компании ищут выход из создавшейся ситуации, направлены заявки, которые ждут своей очереди на заводах-изготовителях. Пока удается найти лишь небольшое количество нужных медикаментов», — проинформировала эксперт.
В МИД КР направлен список лекарственных средств по международным непатентованным наименованиям и необходимому оборудованию. Пока получен отклик только из Ирана. Кыргызстанским коллегам предложено четыре из восьми требуемых препаратов по приемлемой, более низкой цене.
«С учетом того, что во многих странах во время пандемии экспорт препаратов запрещен, сейчас прорабатывается вопрос о возможности отпуска этих лекарств в требуемом количестве», — добавила Елена Баялинова.