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Общество

Азимжан Аскаров заболел. Правозащитники требуют его освободить

Осужденный на пожизненное заключение Азимжан Аскаров заболел. У него поднялась температура и начался кашель. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов.

По данным, требующим проверки, у заключенного пневмония. Правозащитники заявили, что Азимжана Аскарова нужно освободить, поскольку в колонии, где он содержится, квалифицированной медицинской помощи не сможет получить. Они напоминают, что Азимжан Аскаров  пожилой человек и находится в группе риска.

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Однако в ГСИН опровергают, что осужденный болен. По сведениям ведомства, никто из спецконтингента не обращался в медсанчасти колоний с жалобами на характерные симптомы пневмонии или коронавируса.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Но основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжан Аскаров признан виновным в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159071/
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