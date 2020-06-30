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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ГКНБ коронавирусом заразились 11 сотрудников

У 11 сотрудников ГКНБ подтвержден диагноз COVID-19. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что в настоящий момент часть работников уже выписалась, еще несколько госпитализированы. Кроме того, известно, что у 10 заключенных СИЗО ГКНБ также выявлен коронавирус.

«Известно, что коронавирусной инфекцией заражены оперуполномоченные центрального аппарата ГКНБ, а также сотрудники Девятой службы», — заявили редакции.

Отметим, что ранее редакция обращалась в пресс-центр ГКНБ за комментарием, однако там не подтвердили, но и не опровергли информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157870/
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