Главный офис 118 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию. Дозвониться будет сложнее

Главный офис 118 в Бишкеке закрыли на дезинфекцию. Об этом 24.kg сообщил консультант горячей линии 118 Эльден Калчакеев.

По его словам, некоторые из операторов были в контакте с зараженными COVID-19. «Среди операторов также есть заболевшие, но ПЦР-анализ у них отрицательный. В целях безопасности решили провести дезинфекцию главного центра. Планируем завтра к обеду ее завершить», — отметил Эльден Калчакеев.

Он добавил, что в этом офисе было шесть линий. «Остальные 12, открытые в ЦСМ, продолжают работать. Но если раньше до 118 дозвониться было сложно, то теперь будет крайне трудно», — сказал консультант.