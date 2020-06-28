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Общество

Из Москвы в Бишкек вернулись студенты и члены сборной по парапауэрлифтингу

Сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» по маршруту Москва — Бишкек, на котором из России вернулись 393 кыргызстанца. Об этом сообщает МИД КР.

По данным ведомства, на родину вернулись студенты, обучающиеся в российских вузах, и члены сборной команды Кыргызской Республики по парапауэрлифтингу, которые проходили в РФ учебно-тренировочные сборы в связи с подготовкой к предстоящим Паралимпийским играм в Токио.

Уточняется, что также прибыли кыргызстанцы, имеющие тяжелые заболевания и нуждающиеся в экстренном возвращении в Кыргызстан, в том числе в связи со смертью близких родственников.
Все прибывшие в установленном порядке будут помещены под наблюдение (в обсервацию) для прохождения соответствующих медицинских процедур.

«Учитывая большое количество поступающих обращений по вопросу возвращения студентов, министерство информирует о том, что организация подобных рейсов, предназначенных специально для вывоза студентов, будет последовательно продолжена», — отметили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157635/
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