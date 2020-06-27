В Бишкеке в аварии пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в тяжелом состоянии

В Бишкеке накануне на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова столкнулись автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) и Toyota Camry.
В аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Как сообщили в Бишкекской городской клинической больнице № 4, к ним доставлена молодая женщина. У нее открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. Она в крайне тяжелом состоянии.
Выяснилось, что пострадавшая — певица Асель Кадырбекова, супруга эстрадного исполнителя Нурлана Насипа. Она в реанимации.