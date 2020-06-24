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Общество

Плюсы самоизоляции. В Бишкеке стало меньше пожаров

За последние месяцы в столице значительно уменьшилось количество пожаров. Об этом 24.kg сообщил начальник управления МЧС по Бишкеку Адильбек Чаргынов.

Он связывает это с тем, что в условиях вспышки коронавируса большинство людей находится дома. «Они сами следят за работой бытовых приборов, электрооборудования. Кроме того, дети под присмотром. Благодаря этому удалось избежать крупных возгораний. Тем не менее на объектах экономики пожары происходили и происходят», — сказал Адильбек Чаргынов.

Он добавил, что спецтехнику ежедневно привлекают к дезинфекционным работам. «Дезинфекция проводится во всех общественных местах, в местах массового пребывания людей (торговые центры, рынки, центры обслуживания населения), на конечных остановках общественного транспорта. Также выезжаем в частный сектор, новостройки, обрабатываем подъезды, дворы, детские площадки», — отметил начальник УМЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157235/
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