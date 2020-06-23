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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом. В своем выступлении защитник также сказал, что доказательств виновности подсудимого нет.

«В показаниях Зарылбека Рысалиева указывается, что он догадывался об освобождении Азиза Батукаева на высоком уровне. То есть он догадывался, но прямых поручений не получал. Президент в свою очередь сказал, что в болезни должны разбираться профессора и Минздрав, а силовики должны заниматься оперативной обстановкой», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что фигуранты, заключившие соглашение о сотрудничестве, не признают своей вины.

Кроме того, гособвинение просит исключить из перечня имущества, подлежащего конфискации, то, что не принадлежит Алмазбеку Атамбаеву, а является собственностью его родственников и совершенно посторонних людей.

Напомним, по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева прокуратура просит для Алмазбека Атамбаева назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019 года. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157087/
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