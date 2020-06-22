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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке водителей общественного транспорта оштрафовали на 249 тысяч сомов

В Бишкеке водителей общественного транспорта за несоблюдение санитарных норм оштрафовали на 249 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

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По ее данным, на 22 июня санпроверку прошли 1 тысяча 137 транспортных средств. Специалисты проверяют чистоту в салонах, наличие санитайзеров, соблюдение перчаточно-масочного режима, также проводят разъяснительные беседы с водителями и пассажирами.

«С 1 июня сотрудники Центра госсанэпиднадзора составили 132 протокола по статье 150 Кодекса о нарушениях в отношении водителей, штраф — 132 тысячи сомов, и девять протоколов по статье 293 в отношении руководителей частных компаний перевозчиков, сумма штрафов — 117 тысяч», — рассказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156955/
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