Дело Зилалиева. Обвиняемый отказался от своих адвокатов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Сегодня в ходе заседания обвиняемый заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов и у него теперь новый защитник, которому требуется ознакомиться с материалами дела. Слушание отложено.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.