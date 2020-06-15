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Общество

Часть кредита Всемирного банка в $55 миллионов пойдет на модернизацию школ

Кыргызстан получил финансирование от Всемирного банка для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и улучшения сейсмических характеристик школьных зданий. Об этом сообщил сайт ВБ.

Совет директоров банка одобрил выделение дополнительного финансирования для проекта «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» на $55 миллионов на высокольготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР). Из них $27,5 миллиона выделили в виде гранта, а остальные $27,5 миллиона — в виде кредита с процентной ставкой 0,75 процента, сроком погашения в 38 лет и шестилетним периодом отсрочки платежей.

Первоначальный проект «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане» на $20 миллионов утвердили в мае 2018 года. В силу он вступил в феврале 2019-го.

«По просьбе правительства Кыргызстана 1 апреля 2020 года Всемирный банк активировал компонент «Непредвиденные расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», который был заложен в первоначальном проекте, и перераспределил $9 миллионов для покрытия неотложных нужд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной COVID-19. Благодаря дополнительному финансированию совокупные инвестиции позволят стране оказать большее влияние на повышение устойчивости к стихийным бедствиям и безопасности школьных зданий», — отметила глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар.

В рамках проекта предусматрели выделение $5,5 миллиона на модернизацию противопожарной системы в стране.

Еще $39,1 миллиона выделяют на модернизацию или замену более 30 школьных зданий в дополнение к десяти школам, отобранным в первоначальном проекте. Школы, подлежащие реконструкции, получат новые здания, соответствующие современным стандартам сейсмобезопасности, энергоэффективности и безопасной среды обучения.

Проект будет реализовываться с 2020 по 2025 год Министерством чрезвычайных ситуаций в тесном сотрудничестве с Министерством образования и науки, Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком по процедурам и стандартам Всемирного банка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156099/
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