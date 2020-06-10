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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Обвиняемому продлили срок ареста еще на два месяца

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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В ходе заседания судья Адылбек Эсенбаев сообщил, что срок разбирательства заканчивается и поэтому необходимо продлить его.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова отметила, по УПК действительно предусмотрено продление срока разбирательства, однако в части содержания под стражей в законе прописано, что обвиняемый должен находиться под арестом не более одного года. Так как Дуйшенбек Зилалиев в СИЗО ГКНБ находится год, защита просила изменить ему меру пресечения.

«С момента поступления дела мой подзащитный находится под стражей уже один год. Мы не должны противоречить нормам закона. В УПК не прописано, что должен пройти годичный срок с того момента, как дело обвиняемого было взято в производство судьей. Это необоснованно», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Сам Дуйшенбек Зилалиев оставил решение о своей мере пресечения на усмотрение суда. Он заявил, что уже ни во что не верит.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому срок рассмотрения дела в суде и содержание обвиняемого в СИЗО продлены до 11 августа.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155558/
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