Дело Зилалиева. Суд не знает, где хранятся вещественные доказательства

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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В ходе заседания в качестве свидетеля допросили супругу обвиняемого Зульфию Зилалиеву.

Она рассказала, что в браке с Дуйшенбеком Зилалиевым состоит с 2000 года, но подробностей о делах супруга не знает.

В ходе допроса свидетеля выяснилось, что изъятые из дома бывшего чиновника ноутбук, золотые украшения и $100 тысяч не признаны вещественными доказательствами. Однако следователи до сих пор не отдают их владельцам.

«Во время обыска сотрудники ГКНБ изъяли мои золотые украшения. Они поместились в маленький конверт. Оперативники хотели изъять и бижутерию, когда я сказала, что это не золото, они ее оставили. Недавно я забрала из ГКНБ ноутбук, спросила, когда вернут золото, следователь сказал, что оно прикреплено к материалам уголовного дела как вещественные доказательства», — сказала Зульфия Зилалиева.

Адвокаты обвиняемого сообщили, что в материалах дела, в том числе в обвинительном заключении, украшения не отражены.

Судья Адылбек Эсенбаев ответил, что, возможно, вещественные доказательства хранятся в ГКНБ.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбудили уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.