Дело Зилалиева. Родственник подсудимого просит снять арест с недвижимости

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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На заседании был допрошен тесть обвиняемого Хамид Искандеров.

По его словам, в 2014 году он продал особняк за $130 тысяч. Часть денег — $100 тысяч — отдал дочери и зятю, чтобы они купили квартиру.

«Я работал на Камбар-Атинской ГЭС, являюсь персональным пенсионером. Свой двухэтажный особняк я строил десять лет сам с 1996-го. Тогда Дуйшенбек Зилалиев был еще студентом. Кроме того, мне и жене принадлежат дом по улице Сухомлинова, квартиры по проспекту Манаса, в 4-м и 7-м микрорайонах. Последнюю квартиру я сдаю и получаю арендную плату. У зятя я ничего не брал», — сказал Хамид Искандеров.

Тесть Дуйшенбека Зилалиева просит суд снять арест с его квартир и вернуть золотые украшения его дочери — супруги подсудимого.

Прокурор спросил, почему он помогал Дуйшенбеку Зилалиеву, ведь тот работал на высоких должностях.

Хамид Искандеров ответил: если даже генпрокурору помогают родители, почему он не может помочь дочери с зятем.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.