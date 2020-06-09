Детям не нужно сдавать анализ на коронавирус, чтобы пойти в садик

Детям не нужно сдавать ПЦР-анализ на коронавирус, чтобы пойти в детсад. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она отметила, что в республиканский штаб поступает много обращений от родителей, что Минобраз просит предоставить справки о прохождении ПЦР-анализа. «Но от детей мы просим только справку о состоянии здоровья», — сказала она.

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Аида Исмаилова отметил, что прием в детсады осуществляется только с разрешения центров санэпиднадзора, а также на основании заявления родителей. «Разработаны временные регламенты деятельности детских садов, анкеты и формы обязательства родителя по обеспечению здоровья ребенка, который посещает сад», — отметила она.

В настоящее время в Бишкеке работают дежурные группы в 15 детсадах, остальные находятся на дезинфекции. Кроме того, в детсадах будет организовано дежурство медиков, проводится полный инструктаж о мерах профилактики коронавируса с соблюдением личной гигиены, масочного режима и мытьем рук.