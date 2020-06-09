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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Сегодня Сапару Исакову будет вынесен приговор

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходил под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Сторона защиты закончила свое выступление. Адвокаты бывшего премьер-министра Сапара Исакова пришли к единому мнению о невиновности их подзащитного.

Мира Карыбаева выступила с последним словом. «Ваша честь, вся эта история занимает в моей жизни больше двух с половиной лет. Как говорится, был бы человек, статья найдется. Это про меня. Но я вижу, что это не удалось сделать. Сегодня у вас есть исторический шанс принять правильное решение, показать, что суд в нашей стране может быть беспристрастным», — сказала она.

Сапару Исакову последнее слово не предоставили. «Я не буду предоставлять последнее слово, не вижу смысла снова направлять запрос о его приводе», — сказал судья Марат Сыдыков.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее прокурор попросил лишить свободы Сапара Исакова в совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить ущерб государству более 247 миллионов сомов. Миру Карыбаеву гособвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР плюс выплатить 260 тысяч сомов.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155363/
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