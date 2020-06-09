Сапар Исаков просит суд оправдать Миру Карыбаеву по делу Исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Фото 24.kg. Суд по Историческому музею

В суде проходят прения сторон.

Адвокат Нурбек Токтакунов отметил, что защита изучила все документы, которые, по мнению обвинения, доказывают вину бывшего премьер-министра Сапара Исакова, но так и не нашла в них оснований.

«Ваша честь, сторона защиты просит вынести оправдательный приговор. За отсутствием в действиях Сапара Исакова состава преступления», — обратился к суду адвокат.

Он передал слова благодарности бывшего премьер-министра Мире Карыбаевой.

«Мира Аскеровна, я глубоко сожалею, что вы попали в эту историю. Но вы не предали, не заключили сделку со следствием. Пусть меня осудят, но прошу оправдать Миру Карыбаеву», — цитирует слова Сапара Исакова представитель защиты.

Отметим, бывший премьер-министр отказался участвовать в прениях сторон.

Ранее прокурор попросил лишить свободы Сапара Исакова в совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить ущерб государству более 247 миллионов сомов. Миру Карыбаеву гособвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР плюс выплатить 260 тысяч сомов.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.