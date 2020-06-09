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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

В Бишкеке проходит митинг в поддержку Сапара Исакова

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходит митинг в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

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Около 20 человек пришли поддержать бывшего главу кабмина. Они требуют освободить Сапара Исакова.

Среди группы поддержки сыновья бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Сеид и Кадыр.

Отметим, что около здания суда также проходит митинг в поддержку экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой.

Суд закончил рассмотрение уголовного дела по существу. Гособвинение просит лишить бывшего премьер-министра Сапара Исакова свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества. Прокуроры считают, что бывший глава кабмина виновен в коррупции. Кроме того, надзорный орган просит суд назначить Сапару Исакову штраф в размере более 247 миллионов сомов.

Для Миры Карыбаевой гособвинение просит назначить наказание в виде штрафа на сумму 260 тысяч сомов. Ее хотят признать виновной в злоупотреблении должностным положением.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155317/
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