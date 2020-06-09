Суд по Историческому музею. Сапар Исаков снова отказался явиться на процесс

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В суде проходят прения сторон.

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова на процесс сегодня не доставили. Судья зачитал его письмо. «Я отказываюсь участвовать в судебном заседании, так как ранее меня удалили из зала суда. Этот процесс однозначно является политическим и мотивированным», — говорится в письме.

Адвокат Бакытбек Автандил уулу заявил ходатайство. «Нам не удалось получить копии протоколов судебных заседаний, нам их не предоставили. У нас есть много замечаний по протоколам. Вы мне выдали диски, я написал, что их получил, а краткие протоколы не получил. К тому же бывшего премьер-министра не доставили», — отметил он.

Марат Сыдыков сказал, что по вине защитников процесс снова может быть отложен. «Уважаемый защитник, это уже второе заседание, только по вашей вине отложение получается. Что вам помешало подготовиться к заседанию? Я не удовлетворяю ваше ходатайство», — заявил он.

Ранее прокурор попросил лишить свободы Сапара Исакова сроком 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить ущерб государству в размере более 247 миллионов сомов. Миру Карыбаеву гособвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и выплатить 260 тысяч сомов.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.