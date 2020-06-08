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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке около Первомайского районного суда проходит митинг против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

На акцию протеста пришли около 20 человек. Они требуют, чтобы бывший глава государства понес наказание за преступные действия, совершенные им во время правления.

На плакатах у женщин написаны лозунги «Атамбаев убийца», «Мы не колхоз, мы народ», а также «Убийца Атамбаев должен сидеть».

Отметим, что сегодня в Первомайском районном суде продолжится разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

Напомним, что бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155146/
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