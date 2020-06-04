Адвокат просит доставить в суд по Историческому музею Сапара Исакова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В суде проходят прения сторон.

Адвокат Бакытбек Автандил уулу попросил суд продолжить прения 9 июня. Потому что не все адвокаты Сапара Исакова успели выступить. «У нас еще осталось три адвоката, которые должны выступить, прошу продолжить во вторник», — сказал он.

Судья удовлетворил ходатайство и отметил, что сегодня отправит запрос в ГСИН, чтобы бывшего премьер-министра Сапара Исакова доставили в суд во вторник. «Его нужно привезти для того, чтобы он выступил с последним словом», — сказал Марат Сыдыков.

Ранее прокурор попросил лишить свободы Сапара Исакова в совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить штраф более 247 миллионов сомов. Миру Карыбаеву гособвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР плюс выплатить 260 тысяч сомов в виде штрафа.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.