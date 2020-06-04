Суд по Историческому музею. Мира Карыбаева заявила о непричастности к коррупции

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В суде проходят прения сторон.

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Адвокат экс-заведующей отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миры Карыбаевой Марат Эшперов отметил, что вина его подзащитной не доказана.

«Мире Карыбаевой предъявили обвинение в особо тяжком преступлении. В ходе судебного разбирательства никто не предоставил ни одного доказательства ее вины. Она курировала содержательную часть Исторического музея, вопросами денег не занималась, указания никому не давала. Ни один свидетель не показал, что она участвовала в процессе выбора подрядчика. По своим функциональным правам она не обладала такими полномочиями. Замечания и требования по идеологическим недочетам в музее были обоснованны, это подтвердили дополнительные свидетели», — сказал он.

Юрист подчеркнул, что Мира Карыбаева не могла преследовать цель угодить президенту. «Тем более все знали, что через несколько месяцев президент будет другой. Любой работающий человек преследует цель продвижения по службе, и если он это делает не нарушая закона, то это не может быть причиной привлечения к ответственности. В ее действиях нет коррупции и другого должностного преступления», — отметил Марат Эшперов.

Адвокат попросил оправдать Миру Карыбаеву за отсутствием состава преступления.

Бывшая чиновница выступила с последним словом и отметила, что не признает себя виновной. «В ходе всего заседания вы имели возможность убедиться, что никто из свидетелей не сказал, что я участвовала в решении финансовых вопросов, в выборе подрядчика. В моем представлении коррупция — это материальная выгода. Я ничего не получила, одни только переживания. Единичные свидетели высказались в обвинительном тоне в отношении меня, это защитная реакция».

Если бы музей открылся в том виде, в котором он был, это стало бы позором для всего государства: они теряли экспонаты, у них был пожар, там психологически нездоровая обстановка. Мира Карыбаева

«Я благодарна стороне обвинения, что они увидели, что я не причастна к коррупции. Виновной себя не признаю. Если меня признают таковой, я подам на обжалование в любом случае», — заключила она.

Ранее прокурор попросил суд переквалифицировать дело Миры Карыбаевой, так как обвинение не нашло доказательств причастности обвиняемой к коррупции. Теперь гособвинение просит признать ее виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР плюс выплатить 260 тысяч сомов в виде штрафа.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.