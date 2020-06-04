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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Ремонт Исторического музея

ГСИН советует адвокату Сапара Исакова заниматься уголовным делом, а не пиаром

Бывший премьер-министр Сапар Исаков не хочет встречаться с адвокатами, которые не имеют медицинскую справку с результатами ПЦР-анализа. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

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Уточняется, что ранее в СИЗО-1 один из адвокатов встречался со своим подзащитным Сапаром Исаковым, и они разговаривали через стекло. Во время встречи обвиняемый дал четко понять адвокату, чтобы он и другие защитники занимались уголовными делами, а не пиаром.

«Обращаясь к отдельным адвокатам, напоминаем, чтобы они занимались своими делами, а не политикой и пиаром. В случае повтора ложных и голословных обвинений в адрес ГСИН или отдельных представителей госоргана мы вынуждены будем обратиться в Министерство юстиции и Коллегию адвокатов о рассмотрении их поведения», — заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня во время судебного заседания по уголовному делу по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов сообщил, что с 4 апреля защитники не могут встретиться со своим подзащитным. Адвокаты бывшего премьер-министра возмущены действиями ГСИН в части обязательной сдачи ПЦР-анализов на коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154839/
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