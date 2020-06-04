Суд по Историческому музею. Обвинение просит 20 лет тюрьмы для Сапара Исакова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс идет под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В суде проходят прения сторон.

Прокурор, зачитав материалы дела, попросила лишить свободы бывшего премьера Сапара Исакова в совокупности сроком на 20 лет с конфискацией имущества по статье 319 «Коррупция» УК КР, а также выплатить штраф более 247 миллионов сомов.

По версии обвинения, вина Сапара Исакова полностью доказана.

Миру Карыбаеву обвинение просит признать виновной по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, а также выплатить 260 тысяч сомов в виде штрафа.

Суд ушел на перерыв.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.