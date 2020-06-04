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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Адвокаты не могут встретиться с Сапаром Исаковым

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

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Один из адвокатов Сапара Исакова Нурбек Токтакунов выступил с ходатайством. Он просит суд предоставить ему возможность встретиться со своим подзащитным перед прениями сторон.

«В связи с ситуацией с коронавирусом администрация следственного изолятора впускает адвокатов только с наличием результатов ПЦР-анализа. Все защитники бывшего премьера не сдали его, потому что не доверяют результатам. Я переболел еще в феврале, у меня, скорее всего, есть антитела. Боюсь, что меня закроют в обсервацию и я реально заражусь там. Таким образом, с 4 апреля у нас нет возможности встретиться с Сапаром Исаковым. Я просто хочу с ним увидеться. Тем более перед переходом к прениям. Показать ему законы, объяснить ситуацию. Сейчас у него в изоляторе идет борьба с черным миром. По закону обвиняемый имеет право общаться со своим защитником», — сказал юрист.

Он посоветовал судье созвониться с представителем ГСИН Мелисом Турганбаевым, чтобы он разрешил встретиться с обвиняемым.

Адвокат Бакытбек Автандил уулу передал суду заявление, которое по этому поводу отправлял в Генеральную прокуратуру. «Дело в том, что ГСИН рекомендует адвокатам проходить ПЦР-анализ. Это что за рекомендация принудительная? Я обратился в Генпрокуратуру, потому что ГСИН превышает свои полномочия», — заметил он.

Судья ходатайство не удовлетворил. «Я думаю, оснований передвигать судебное заседание на другой день нет», — заключил он.

В суде начались прения сторон.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154799/
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