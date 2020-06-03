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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Минкультуры работало с немецкой фирмой с 2015 года

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

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Суд перешел к исследованию уголовного дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего премьер-министра Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, в распоряжении адвокатов оказалось письмо Министерства культуры, которое отправили в аппарат президента в 2015 году, где говорится о сотрудничестве с немецкой компанией по изготовлению современного музейного оборудования.

«То есть в 2015 году Минкультуры сотрудничало с немецкой компанией. В то время Сапар Исаков даже не был в курсе этих событий. Он ознакомился с вопросами по музею лишь в 2017 году. Обвинение в том, что бывший премьер лоббировал интересы немецкой фирмы, опровергаются тем, что само ведомство и сотрудники музея знали эту фирму еще до Сапара Исакова», — рассказал адвокат.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154617/
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