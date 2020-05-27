Адвокаты требуют отпустить Дуйшенбека Зилалиева из-под стражи по одному из дел

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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Адвокат Таалайгуль Токтакунова рассказала 24.kg, что защита заявила ходатайство об изменении меры пресечения по уголовному делу о незаконном обогащении бывшего чиновника.

«Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемый не может находиться под стражей более одного года. Исключение составляют особо тяжкие преступления. Дуйшенбек Зилалиев по уголовному делу о незаконном обогащении обвиняется в тяжком преступлении. 29 мая будет ровно год, как он под стражей. Адвокаты Ольга Жукова и Юлия Багданова заявили ходатайство, чтобы ему изменили меру пресечения по этому делу», — сказала она.

Напомним, что в декабре 2018-го ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.