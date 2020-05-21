Айт намаз в честь Орозо в Кыргызстане проводить не будут

В Кыргызстане праздничный айт намаз на площадях и в мечетях проводить не будут. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман страны.

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ДУМК призывает кыргызстанцев совершить молитву дома. Уточняется, что 24 мая в эфире ОТРК с 7.00 до 7.30 муфтий Максатбек Ажы Токтомушев поздравит и обратится к мусульманам страны.

Отметим, что понедельник, 25 мая, в Кыргызстане объявили нерабочим днем в связи с праздником Орозо айт. Если мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, которые определяются по лунному календарю, выпадают на выходные, то следующий за ними рабочий день согласно Трудовому кодексу также становится выходным.