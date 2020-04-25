Адвокаты просят приостановить суд по делу Дуйшенбека Зилалиева

Адвокаты бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева просят приостановить судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном обогащении. Об этом 24.kg рассказали сами юристы.

По словам Таалайгуль Токтакуновой, заседание назначено на 28 апреля в Первомайском районном суде. «Но все предыдущие процессы с момента объявления режима ЧП были отложены. Свидетели не приходят, не приезжают юристы, зачем назначать тогда? Мы ходатайствуем о приостановлении. Хорошо, хоть я могу со своим подзащитным видеться. Он же содержится в СИЗО ГКНБ. Но физический контакт исключен. Мы переговориваемся через стекло», — сказала она.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.