Стало известно, в какие колонии отправят двух бывших премьер-министров

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также экс-главу правительства Жанторо Сатыбалдиева и гендиректора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова переведут из СИЗО-1 в колонии. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По ее данным, сегодня состоялось очередное заседание специальной комиссии ГСИН. «Рассмотрены дела 86 человек на распределение вида режима содержания и места отбывания наказания, в том числе бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также экс-генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

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Согласно части 5 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса КР, специальная комиссия приняла решение определить режим и место отбывания наказания Сапара Исакова в учреждение № 8 общего режима (село Петровка), Жанторо Сатыбалдиева — в учреждение № 47 общего режима (Бишкек), Салайдина Авазова — в учреждение № 27 общего режима (село Молдовановка)», — говорится в сообщении.

Адвокат Нурбек Токтакунов ранее в соцсетях написал, что распределение фигурантов дела о модернизации ТЭЦ не входило в повестку сегодняшней комиссии. По его словам, члены комиссии были поставлены перед фактом. «Некоторые из них заявили о необходимости распределить всех троих в колонию № 27, однако решение комиссии было заранее заготовлено», — считает юрист.

Напомним, все трое признаны судами виновными в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Свердловский районный суд приговорил Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы, Жанторо Сатыбалдиева — к 7,5, Салайдина Авазова — к 11 годам и 3 месяцам. Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.

Адвокат Замир Жоошев считает такое распределение неправильным и добавил, что это демонстрация особого отношения к Сапару Исакову.

«Дело в том, что на сегодня в производстве Первомайского районного суда находится еще одно уголовное дело, в рамках которого Сапару Исакову предъявлено обвинение. Пока не завершится разбирательство по этому делу и пока не вступит в силу приговор суда, у бывшего премьер-министра должна быть гарантированная законодательством возможность участвовать в судебном процессе и защищать себя от предъявленного обвинения», — сказал юрист и заметил, что теперь такого права он лишается.