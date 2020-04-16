Власти КР не дали разрешения на вылет кыргызстанцев из Новосибирска

Власти Новосибирской области России опровергли информацию правительства КР о том, что вылет кыргызстанцев на родину не состоялся по их инициативе. Об этом они заявили на встрече с гражданами КР.

По их словам, авиакомпания S7 Airlines была готова вылететь в Кыргызстан, однако руководство страны не дало разрешения.

«Авиакомпания была готова доставить граждан КР на родину и забрать оттуда наших соотечественников. В Бишкеке есть жители Новосибирска, которые ждут рейса. Но разрешение на вылет не предоставила кыргызская сторона. Все зависит от руководства вашего государства», — сообщили представители администрации Новосибирска.

Отметим, 14 апреля на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов заявил, что вылет рейса Новосибирск — Бишкек компании S7 Airlines, запланированный на 11 апреля, отменила «Росавиация».

Напомним, что 150 граждан КР должны были улететь из Новосибирска еще 19 марта, но все рейсы отменили. 3 апреля их из транзитной зоны аэропорта перевезли в хостел.