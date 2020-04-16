Муфтий призвал мусульман Кыргызстана строго придерживаться требований карантина

Муфтий Максат ажы Токтомушев призвал мусульман Кыргызстана придерживаться требований карантина. Об этом говорится в его обращении.

Максат ажы Токтомушев отмечает, что в связи с продлением режима ЧП вносятся изменения и условия во время поста в месяц Рамазан.

«Призываю всех к терпению в столь сложные времена. Через несколько дней начнется Орозо. В этом году ифтары нужно проводить дома, прошу вас всех придерживаться правил карантина. Тарави намаз тоже читаем дома с семьей. Мы преодолеем трудности, если будем строго соблюдать порядок», — заявил он.

ДУМК еще не сообщило дату начала Орозо. Но, как известно, по календарю пост должен начаться 24-25 апреля.