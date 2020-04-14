ГКНБ заверяет, что не имеет отношения к извинению врача Бектура Апышева

В отношении врача Иссык-Атинского ЦСМ Бектура Апышева какие-либо мероприятия не проводились, и к распространению видео с его участием ГКНБ отношения не имеет. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.
Ведомство просит граждан быть корректными в высказываниях и полагаться только на достоверную информацию из официальных источников.
По его данным, среди распространителей фейковых сообщений выявлены и работники медицинских служб. Со всеми провели профилактические беседы, после чего их отпустили. Материалы по всем фактам передали в соответствующие органы для дачи юридической оценки.
В ГКНБ заявляют, что в отношении врача Иссык-Атинского ЦСМ Бектура Апышева какие-либо мероприятия не проводились и к распространению видео с его участием отношения не имеют.