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Общество

ГКНБ заверяет, что не имеет отношения к извинению врача Бектура Апышева

В отношении врача Иссык-Атинского ЦСМ Бектура Апышева какие-либо мероприятия не проводились, и к распространению видео с его участием ГКНБ отношения не имеет. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

Ведомство просит граждан быть корректными в высказываниях и полагаться только на достоверную информацию из официальных источников.

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«На фоне ситуации с коронавирусом во всем мире отдельные лица пытаются сделать себе дешевый самопиар путем распространения недостоверной информации и дискредитации работы всех задействованных структур в борьбе против COVID-19», — отмечают в ГКНБ.

По его данным, среди распространителей фейковых сообщений выявлены и работники медицинских служб. Со всеми провели профилактические беседы, после чего их отпустили. Материалы по всем фактам передали в соответствующие органы для дачи юридической оценки.

В ГКНБ заявляют, что в отношении врача Иссык-Атинского ЦСМ Бектура Апышева какие-либо мероприятия не проводились и к распространению видео с его участием отношения не имеют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150031/
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