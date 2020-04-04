Дело энергетиков. Сапара Исакова этапировали в Бишкекский СИЗО-1

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова этапировали из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

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Уточняется, что бывшего главу кабмина перевели из одного изолятора в другой вчера.

«Вчера мне позвонил дежурный ГКНБ и сказал, что Сапара Исакова этапировали в СИЗО-1. Возможно, это связано с тем, что приговор по делу о модернизации ТЭЦ вступил в законную силу. Однако в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается дело по строительству ипподрома в Чолпон-Ате. Моего подзащитного могли содержать в следственном изоляторе ГКНБ, избрав ему меру пресечения в районном суде», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, Сапар Исаков двумя судебными инстанциями признан виновным в коррупции при модернизации столичной ТЭЦ. Свердловский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.