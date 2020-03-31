Режим ЧП в Бишкеке. В магазинах рекомендовано измерять температуру покупателям

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ «О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения». Об этом сообщается на сайте МВД.
Помимо запрета на посещение родственников, друзей и знакомых, в документе указывается об осуществлении масштабной текущей дезинфекции города.
Общий график обработки территорий по каждому району предоставляют акимы и другие организации, задействованные в дезинфицирующей обработке.
Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение пяти часов после обработки во избежание последствий для здоровья.
В документе указывается, что на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и других организаций должны быть установлены санитайзеры. На этих же входах должен быть предусмотрен замер температуры тела посетителей.
В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.