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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. В магазинах рекомендовано измерять температуру покупателям

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ «О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения». Об этом сообщается на сайте МВД.

Помимо запрета на посещение родственников, друзей и знакомых, в документе указывается об осуществлении масштабной текущей дезинфекции города.

Общий график обработки территорий по каждому району предоставляют акимы и другие организации, задействованные в дезинфицирующей обработке.

Текущая дезинфекция проводится со всеми вовлеченными службами мэрии. 

Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение пяти часов после обработки во избежание последствий для здоровья.

Также документ предусматривает рекомендации по сокращению сотрудников территориальных подразделений госорганов и подведомственных им организациям, мэрии Бишкека, юридическим лицам (независимо от форм собственности) столицы. Руководителей этих организаций просят раздавать перчатки и одноразовые маски сотрудникам, проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения не менее двух раз в день.

В документе указывается, что на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и других организаций должны быть установлены санитайзеры. На этих же входах должен быть предусмотрен замер температуры тела посетителей.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148701/
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