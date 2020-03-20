Оправдать Сапара Исакова за отсутствием события преступления просят адвокаты

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что в действиях его подзащитного нет события преступления, не говоря о составе.

«Сторона обвинения не доказала вину Сапара Исакова. Они также не опровергли доводы защиты. Каждый их пункт мы опровергли. Закон требует выносить оправдательный приговор, если отсутствуют состав и событие преступления», — сказал он.

Адвокат также попросил суд снять арест с автомобиля Сапара Исакова.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.