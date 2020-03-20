Дело энергетиков. Сапар Исаков об угодничестве Алмазбеку Атамбаеву

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон. Бывший премьер-министр Сапар Исаков выступил с заявлением.

Он заявил, что его обвиняют в угодничестве бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он опроверг это.

«Мы поспорили с Алмазбеком Атамбаевым по одному из принципиальных вопросов. После этого я написал заявление об уходе. Потом Атамбаев, разобравшись в вопросе, попросил у меня прощения. Где такое видно, чтобы президент просил прощения у какого-то начальника отдела? Если бы я занимался угодничеством, до сих пор был бы премьер-министром», — сказал Сапар Исаков.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.