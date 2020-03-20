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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков рассказал подробности его ареста

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили после заявления экс-директора теплоэлектроцентрали Нурлана Омуркул уулу.

«Он писал заявление на кыргызском без единой ошибки, хотя говорит на русском языке. Сначала мне избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны. После этого ко мне подходили политики, уговаривали уехать из государства, сказав, что меня могут закрыть. Я сказал, что никогда не уеду, и в СМИ дал об этом интервью. Сразу после этого 1 июня 2017 года мне позвонил следователь, сказал, что нужно сдать документы, которые у меня есть. Я отправил через помощника диппаспорт, ID-карту и загранпаспорт, о чем был составлен акт. 5 июня меня пригласили в ГКНБ и привезли на меру пресечения», — рассказал он.

Обвиняемый добавил: в суде выяснилось, что на имя директора АКС о том, что Сапар Исаков, имея широкие связи, дипломатический паспорт, может покинуть страну.

«Получается, что 1-го числа следователь забирает документы, а 5 июня уже говорит об обратном», — отметил он.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147346/
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