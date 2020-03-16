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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков назвал условия, при которых готов признать вину

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил: он готов признать вину, если будет доказано, что с 2011 по 2012 год организовал устойчивую преступную связь между государством и компанией TBEA.

«Следствие говорит, что в этот период я руководил подготовкой визитов премьер-министра, президента за границу. Обвинение указывает, что я наладил устойчивую связь с TBEA. Действительно, я, как сотрудник аппарата, обеспечивал деятельность главы государства и премьера в соответствии с положениями и законами. А что, когда мне дают поручение, я должен сказать: «Нет, не буду выполнять»? Ни в одном из отчетов о проводимых переговорах за границей, не было речи о реконструкции Бишкекской ТЭЦ. Переговоры были о строительстве подстанций «Датка» и «Кемин». Реконструкцию теплоцентрали мы начали обсуждать в 2013-м. Если в документах есть доказательство моей связи с TBEA, давайте я признаю свою вину. Нельзя так врать. Нет ни одного документа, что я когда-либо с кем-то из TBEA встречался», — сказал он.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146578/
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