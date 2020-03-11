Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит оправдать Сапара Исакова

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, которые подали адвокаты обвиняемых. Суд перешел к прениям сторон.

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Отметим, что гособвинение просит суд ужесточить наказание обвиняемым.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что многие причастные к продвижению проекта по модернизации ТЭЦ сейчас находятся у руля власти.

Юрист уверен, что рано или поздно его подзащитного и других обвиняемых по делу оправдают.

Он заявил, что основанием для изменения меры пресечения Сапару Исакову послужил рапорт оперативного сотрудника о том, что бывший премьер-министр может скрыться. По словам юриста, документ был необоснованным, поскольку подобные доводы необходимо проверить, чего не было сделано следствием.

Защита просит оправдать Сапара Исакова.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.