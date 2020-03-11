Суд по модернизации ТЭЦ. Жолдошбек Назаров просит снять арест с его автомашин

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, которые подали адвокаты обвиняемых. Суд перешел к прениям сторон.

В ходе заседания адвокат обвиняемого бывшего коммерческого директора «Электрических станций» Жолдошбека Назарова Жылдыз Теишова заявила, что ее подзащитный заслуженно получил все государственные награды. Юрист просила не лишать подсудимого их, а также исключить Назарова из списка лиц, с которых должен взыскиваться ущерб, причиненный государству.

Сам Жолдошбек Назаров заявил, что необходимость модернизации ТЭЦ Бишкека давно зрела. Однако, по словам обвиняемого, он был против китайской компании TBEA.

По словам подсудимого, для него было предпочтительнее работать с российской «ИнтерРАО».

Защита и обвиняемый просили снять арест, наложенный на его автомобили.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.