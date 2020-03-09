Дело энергетиков. Между адвокатом и судьей произошла перепалка

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ, которые подали адвокаты обвиняемых.

Между юристом Эрнисом Саданбековым и председательствующей на процессе судьей Ириной Воронцовой произошла перепалка.

Эрнис Саданбеков заявил ходатайство об исключении из дела показаний свидетеля Евгения Хафизова. По его словам, суд не предупредил свидетеля об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Судья Ирина Воронцова показала документ, в котором есть подпись свидетеля.

«Значит, вы ее сейчас сделали. Мы не видели подписки, не слышали, чтобы свидетеля предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Хафизов не подходил к секретарю, подписку не давал. Здесь сидят родственники, журналисты. Я верю своим глазам, а не вам», — сказал Эрнис Саданбеков.

В итоге суд отказал адвокату в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.