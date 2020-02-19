Дело Зилалиева. Учредители ОсОО «Арт трейд» заявили, что не знакомы с обвиняемым

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
Двое из учредителей ОсОО «Арт трейд» Артем Привалов и Алишер Саламов сказали суду, что не знакомы с обвиняемым Дуйшенбеком Зилалиевым и никогда не получали от него денег. Помимо них, свидетелем по делу проходит и директор компании Тимур Асанкулов, который также заявил, что никогда не видел обвиняемого.
«Прибыли от компании практически не было, одни только расходы. Заработную плату лично мне давал Артем Привалов. Раз в полгода я писал пояснительную записку учредителям о проделанной работе, там они уже продумывали следующие шаги. Говорить о том, что наша компания богатая, я думаю не стоит. У нас нет специализированной техники, все разведывательные работы ведутся вручную с участием местного населения Чон-Алайского района Ошской области. В прошлом году мы продлили лицензию на геолого-разведывательные работы», — сказал Тимур Асанкулов.
Дуйшенбек Зилалиев попросил суд учесть тот момент, что в 2019 году он уже был взят под стражу и оказывать помощь с продлением лицензии не мог.
Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля.
Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.