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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Бывшего вице-премьера оставили под стражей до апреля

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В ходе заседания адвокат Юлия Богданова просила изменить меру пресечения Дуйшенбеку Зилалиеву. Она объяснила, что обвиняемый не намерен сбегать и собирается доказывать свою невиновность.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в удовлетворении ходатайства юриста. Он продлил Дуйшенбеку Зилалиеву меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ до 11 апреля.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143282/
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