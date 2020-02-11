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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Снять арест с имущества родственников просит адвокат

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В ходе судебного заседания прокурор просил продлить сроки судебного рассмотрения уголовного дела и заключение обвиняемого под стражей.

Адвокат Дуйшенбека Зилалиева Юлия Богданова заявила, что ее подзащитный незаконно содержится под арестом. Она просила изменить ему меру пресечения.

«Прошу изменить Зилалиеву меру пресечения на домашний арест. Он не намерен сбегать, поскольку на границе имеется запрет. Более того, мой подзащитный намерен доказывать свою невиновность, а также добиваться того, чтобы с имущества его близких сняли арест», — сказала Юлия Богданова.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143272/
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