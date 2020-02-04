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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Адвокаты подсудимых протестуют против допроса двух свидетелей — экс-главы департамента жилищно-гражданского строительства Шайбека Атамбекова и нынешнего заместителя директора Госстроя Урматбека Кокочарова. По словам представителей защиты, оба имеют статус обвиняемых, поэтому отвечать на вопросы суда они должны в присутствии своих адвокатов.

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Гособвинители отметили, что дела Атамбекова и Кокочарова выделены в отдельное производство и, как свидетели, они могут быть допрошены.

Суд принял решение начать допрос.

Экс-глава департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя рассказал, что он был свидетелем, когда из аппарата правительства поступил приказ заключить договор с немецкой компанией в евро.

«Алмаз Абдыкаров (сейчас экс-замглавы Госстроя) пригласил меня в отель «Хайятт» ночью, после 22.00. Я приехал. Там уже не было представителей немецкой фирмы. Сотрудник аппарата президента Чынгыз Маниясов отошел и сделал телефонный звонок. Вернулся и сказал, что Сапар Исаков дал указание подписать договор между СМУ-3 и немецкой компанией в евро», — сказал Шайбек Атамбеков.

Из-за вмешательства бывшего премьер-министра Сапара Исакова ведомство в полной мере не могло контролировать работу немецкой фирмы.

Шайбек Атамбеков

Заместитель директора Госстроя сказал, что договор о строительстве ипподрома в Чолпон-Ате Алмаз Абдыкаров попросил заключить с французской компанией. По его словам, команда была «сверху». Он не смог уточнить, от кого конкретно поступила команда.

«Проекта ипподрома даже не было еще, но заключить договор просили с французской фирмой. Я отказался. Тогда стало известно, что кабмин разрешил заключить договор без проведения тендера, то есть напрямую. Сумму на строительство ипподрома указали ориентировочно, на основании эскизов», — пояснил Урматбек Кокочаров.

Ранее Сапар Исаков отказался участвовать в процессе. По словам подсудимого, такое решение он принял после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142564/
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