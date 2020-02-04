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Общество

Центр для беспризорников в Бишкеке ликвидируют

Сотрудников Центра реабилитации детей и молодежи, которым ранее руководил Алексей Петрушевский, уведомили о закрытии учреждения и их увольнении с 3 марта 2020 года. Информацию об этом 24.kg подтвердила заместитель начальника управления социального развития Лариса Губина.

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По ее словам, началась процедура ликвидации центра. «Он рассчитан на 70 детей, однако сейчас там находится всего 6-11 несовершеннолетних. Их переведут в другие учреждения. При этом по штату работают 48 сотрудников, поэтому их сейчас сокращают. При производственной необходимости с ними будут заключаться трудовые договоры. Все делается по закону», — сказала Лариса Губина.

«При центре функционирует социальное общежитие для сирот, выпускников интернатных учреждений и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Оно будет отделено от ЦРДМ, поскольку это совершенно две разные категории. Мы приводим все в соответствие с Кодексом о детях», — добавила она.

Общежитие, по словам Ларисы Губиной, продолжит свою работу. А что будет вместо центра реабилитации для детей, пока неизвестно. «Мы продолжим развивать услуги для детей. В чем именно нуждается город, сейчас изучается. Здание простаивать не будет, ведь ликвидация — долгий процесс», — резюмировала замначальника УСР.

Ранее депутаты Бишкекского городского кенеша предлагали закрыть центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142522/
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